Τη μάχη για τη ζωή έχασε το πρωί της Κυριακής στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους δύο βαριά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Από την πυρκαγιά είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα.



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Πηγή: skai.gr



