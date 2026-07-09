Βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο Αττικής προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου έχουν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στο Θριάσιο μεταφέρθηκαν έξι άτομα. Οι δύο είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι τρεις φέρουν ελαφρά τραύματα και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο έχει ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο.

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Την ίδια ώρα, στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύονται πέντε άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άλλα τέσσερα άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο μόνα τους με αναπνευστικά προβλήματα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα