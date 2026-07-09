Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στον Ασπρόπυργο, σε βιομηχανική περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανταλλακτικών περίπου στις 08:00. Από τη φωτιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, 11 άτομα τραυματίσττηκαν και έχουν μεταφερθεί στα πλησιέστερα νοσοκομεία για νοσηλεία.

Μάλιστα οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερα ειδικά οχήματα εκ των οποίων δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Μάλιστα λίγο μετά τις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112.

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», αναφέρεται στο μήνυμα.

Πηγή: ΑΠΕ