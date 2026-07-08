Την εμφάνιση ιστορικής μονάδας των Γενιτσάρων στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα προβάλλουν σήμερα τα τουρκικά Μέσα, ως γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Σύμφωνα με το CNN Türk, οι ξένοι ηγέτες που έφθασαν στο Προεδρικό Μέγαρο στο Μπεστεπέ υποδέχθηκαν από τιμητικό άγημα Γενιτσάρων και τη στρατιωτική μπάντα Μεχτέρ, σε μια τελετή που, όπως υποστηρίζεται, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εδώ και περίπου 200 χρόνια.





NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyonda dünya liderlerinin “Mehter” ile karşılandığı anlar.#NATOsummit pic.twitter.com/iMiRFtawua — TRT HABER (@trthaber) July 8, 2026

Ο πρύτανης του Εθνικού Πανεπιστημίου Άμυνας της Τουρκίας, Ερχάν Αφιοντζού, δήλωσε ότι ούτε κατά την περίοδο της Τουρκικής Δημοκρατίας ούτε στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε χρησιμοποιηθεί μονάδα Γενιτσάρων για την υποδοχή ξένου αρχηγού κράτους.

«Οι Γενίτσαροι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά έπειτα από 200 χρόνια για την υποδοχή αρχηγού κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κατά την οθωμανική περίοδο οι Γενίτσαροι υποδέχονταν ξένους απεσταλμένους και πρίγκιπες, αποτελώντας σύμβολο της ισχύος της αυτοκρατορίας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πολλές χώρες αξιοποιούν ιστορικά στοιχεία στις επίσημες τελετές τους και ότι η Τουρκία επανέφερε μια παράδοση που είχε εγκαταλειφθεί επί δεκαετίες.





Αναφορά στον Μητσοτάκη και το «Ceddin Deden»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην άφιξη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.



«Όταν έφτασε ο Μητσοτάκης, ακούστηκε πιο έντονα ο ήχος της μπάντας Μεχτέρ. Η Ελλάδα είναι γείτονάς μας. Όσο κι αν κατά καιρούς αυξάνει τον βαθμό της εχθρότητας απέναντι στην Τουρκία, η Δημοκρατία της Τουρκίας πάντοτε θεωρούσε την Ελλάδα γειτονική χώρα και επιθυμούσε τη διατήρηση καλών σχέσεων φιλίας. Όμως οι Γενίτσαροι ήταν μία από τις στρατιωτικές δυνάμεις που άφησαν το αποτύπωμά τους στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης, στη Μάχη του Μοχάτς και σε πολλές άλλες οθωμανικές εκστρατείες.», είπε.





Lol, Greek PM Mitsotakis is welcomed by the Ottoman band playing a war song. pic.twitter.com/GAzKTAwhog — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 7, 2026





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