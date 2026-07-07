O Τούρκος Πρόεδρος υποδέχτηκε στο Λευκό Παλάτι τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την σύζυγό του στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ, υπό τους ήχους οθωμανικής μπάντας. Οι δυο ηγέτες αντάλλαξαν τις καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατοικίας, αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν.



Συγκεκριμένα πρόκειται για το παραδοσιακό οθωμανικό εμβατήριο «Ceddin Deden», γνωστό και ως εμβατήριο των Μεχτέρ (Mehter Marşı). Ο τίτλος αποδίδεται κυριολεκτικά ως «Ο παππούς σου, ο πρόγονός σου», ενώ το τραγούδι εξυμνεί την «ιστορική δόξα του τουρκικού έθνους και των οθωμανικών στρατών». Η συμβολική αυτή κίνηση που ήταν μέλος προφανώς του γενικού τελετουργικού, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Τουρκικό Τύπο και τα ΜΚΔ όπου σχολιάζεται με υποτιμητικά σχόλια.



Το Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Τουρκία η σύζυγός του Μαρέβα, καθώς και η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.





Lol, Greek PM Mitsotakis is welcomed by the Ottoman band playing a war song. pic.twitter.com/GAzKTAwhog — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 7, 2026

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Ankara’da mehter takımının çaldığı Ceddin Deden marşı ile karşılanması kral hareket #natosummit messi argentina pic.twitter.com/eXJwoIGjGh — Bilal Çetin (@bilalcetin1) July 7, 2026





Αξίζει να σημειωθεί πως με το ίδιο εμβατήριο υποδέχτηκε και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλτν Τραμπ αλλά και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι.





🇺🇸 President Trump Receives Warm Welcome in Turkey



President Trump has arrived in The Beast for dinner in Turkey.

President Erdogan is showing 47 tremendous respect during this important trip. pic.twitter.com/E9hxp9kFtd — And We Know©🇺🇸 (@andweknow) July 7, 2026





