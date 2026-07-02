Ένα παιδί, περίπου 6 ετών, ανασύρθηκε νεκρό σήμερα από πισίνα κατοικίας στην περιοχή της Γιάλοβας, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το εξάχρονο παιδί είχε μεταβεί μαζί με την 32χρονη μητέρα του στην κατοικία στην Γιάλοβα, όπου η γυναίκα εργαζόταν εκεί, ως οικιακή βοηθός. Κάποια στιγμή το παιδί βρέθηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, μέσα στην πισίνα και αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες προχώρησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στην συνέχεια το παιδί διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Πύλου. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψη του εξάχρονου.

Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Πύλου - Νέστορος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ