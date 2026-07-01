«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου ότι η 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, κατέληξε μετά την εμπρηστική επίθεση από αγνώστους στην οικία τους.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων! Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

Νωρίτερα, από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου επισκέφθηκε τα τραυματισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία και διαβεβαίωσε ότι οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. «Η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί που ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις δικαστικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη, ώστε να αποδοθούν όλες οι ευθύνες», τόνισε.



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Πηγή: Πρώτο Θέμα