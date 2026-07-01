Κλίμα ανησυχίας επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά από τριπλή εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε σημεία που συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Η σοβαρότερη έκρηξη καταγράφηκε σε πολυκατοικία, όπου πέντε άτομα τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε οχήματα και στο κτήριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4:00 και 4:30 τα ξημερώματα. Η ισχυρότερη έκρηξη προκλήθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, πιθανότατα από γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί στην πυλωτή πολυκατοικίας.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία διαμένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατέβηκε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί μετά την έκρηξη και τραυματίστηκε, μαζί με ακόμη ένα μέλος της οικογένειάς της και τρεις ενοίκους του κτηρίου.

Και οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο φέρουν σοβαρότερα τραύματα.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όπου δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ υπέστησαν ζημιές και μοτοσικλέτες που ήταν σταθμευμένες στον χώρο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε τμήμα του κτηρίου, προκαλώντας πρόσθετες φθορές.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ακόμη δύο αντίστοιχες εμπρηστικές επιθέσεις στην περιοχή της Τούμπας. Η μία σημειώθηκε εκεί όπου βρίσκεται η κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και η δεύτερη εκεί, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στα δύο αυτά περιστατικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές ήταν σαφώς μικρότερης έκτασης σε σχέση με την έκρηξη που σημειώθηκε στην πρώτη πολυκατοικία.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις τρεις υποθέσεις, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν κοινό παρονομαστή την πολιτική τους ιδιότητα.

Πηγή: ΕΡΤ