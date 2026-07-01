Υπέκυψε στα τραύματά της η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα, έπειτα από εμπρηστική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στην πυλωτή της πολυκατοικία τους.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ νοσηλεύεται επίσης στη Χειρουργική Κλινική και ο πατέρας και σύζυγος της θανούσας, με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα, στην Πνευμονολογική Κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης, άγνωστοι προχώρησαν σε συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, βάζοντας στο στόχαστρο κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, στόχοι ήταν τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακειμόβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν μηχανάκια για να προσεγγίσουν και να διαφύγουν από τα σημεία των επιθέσεων.

Η σοβαρότερη από τις τρεις επιθέσεις καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή της Χαριλάου, όπου πιθανότατα από γκαζάκι εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Το ένα από τα οχήματα ανήκε στην Αφροδίτη Νέστορα. Η ίδια υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα, καθώς και μικρότερης έκτασης φθορές στα δύο δίκυκλα.

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Πέντε τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία – Στο στόχαστρο στελέχη της NΔ





Με πληροφορίες από: Πρώτο Θέμα