Ακόμα πιο δυσάρεστα γίνονται τα γεγονότα από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς εκτός από τον νεκρό άνδρα και την 40χρονη εγκαυματία, υπάρχει και ένας αγνοούμενος ανήλικος από την περιοχή.

Όπως μεταδίδουν ελλαδικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για ένα αγόρι που τις τελευταίες ώρες αγνοείται από τη Λητή και η οικογένειά του έχει δηλώσει την εξαφάνιση.

Το γεγονός ότι το παιδί εξαφανίστηκε τις ώρες που βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, κάνει ιδιαίτερα ανησυχητική την κατάσταση με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι άμεση.

Ήδη η Πυροσβεστική έχει ξεκινήσει έρευνες μετά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς προσπαθώντας να εισέλθει σε σημεία όπου πέρασαν νωρίτερα οι φλόγες.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι το παιδί -περίπου 12 ετών- είναι γιος του άνδρα που έχασε νωρίτερα τη ζωή του στη φωτιά και της γυναίκας που υπέστη τα εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

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Πληροφορίες απο cnn και ΕΡΤ