Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός της δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Η τραγική αυτή είδηση επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική ενώ μία ακόμη γυναίκα που προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο.

Η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις ξεκινώντας από το Δερβένι και φτάνοντας μέχρι τις παρυφές του οικισμού Λητή που έχει πληθυσμό 4.000 κατοίκους.

Νωρίτερα ήχησε δύο φορές το 112 για φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση.

Στο Ιπποκράτειο η 40χρονη που υπέστη εγκαύματα

Στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη εγκαύματα από την πυρκαγιά στο Δερβένι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο, φέρει εγκαύματα, κυρίως στα χέρια, καθώς και στο μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Πηγή: cnn.gr