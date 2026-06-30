Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.



Όπως έγινε γνωστο από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοίκίας είχαν βγει από το κτίριο.



Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται πάντως, με εντατικό ρυθμό για την περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.



Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, διεξάγονται έρευνες για ηλικιωμένη που βρισκόταν στο κτήριο.

Να σημειωθεί ότι η η Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή πέντε ατόμων για την κατάρρευση πολυκατοικίας.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες και τέσσερις εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα η Αστυνομία ψάχνει τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό.

Από την Αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την Πολεοδομία.

Παράλληλα λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ηούς και στην οδό Κειριάδων από την γέφυρα Πουλοπούλου.









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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ