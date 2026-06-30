Κατάρρευση πολυκατοικίας σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα. Πρόκειται για οδό που είναι παράλληλη της οδού Πειραιώς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το κτήριο ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες στο υπόγειο.

Αρχικές πληροφορίες του ΕΡΤnews ανέφεραν ότι στην πολυκατοικία διέμεναν τέσσερις ένοικοι. Ο Δήμαρχος της περιοχής σε παρέμβαση του στο Mega ανέφερε ότι γίνονται έρευνες για έναν αγνοούμενο/εγκλωβισμένο.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το κτήριο έπεσε σαν χάρτινος πύργος.

Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίοι διενεργούν έρευνες για ανεύρευση εγκλωβισμένων και ζητούν από τους παρευρισκόμενους να κάνουν απόλυτη ησυχία προκειμένου να ακούσουν τους εγκλωβισμένους.





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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΠΣ, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

Πηγή: ΕΡΤ / ΑΠΕ - ΜΠΕ