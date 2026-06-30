Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις, η πρόεδρος του ΜΟΔ Ηρακλείου ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας, δηλαδή των τριών τακτικών δικαστών και των τεσσάρων ενόρκων, στη δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο, του οποίου ο βίαιος θάνατος και η μαρτυρική ζωή έχουν καταστεί σημείο αναφοράς για μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις κακοποίησης παιδιού των τελευταίων ετών.

Όπως μεταδίδει το cretapost.gr, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον 44χρονο Χριστόδουλο, τον τότε φίλο της, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου.

Καταπέλτης η εισαγγελέας



Στη χθεσινή της αγόρευση, η εισαγγελέας έδωσε έμφαση στα ευρήματα που, όπως ανέφερε, αποτυπώθηκαν στο σώμα του παιδιού.

«Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε σε 32 κακώσεις στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι οι βλάβες αυτές προφανώς προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις 3 ετών.

Όπως είπε, τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, σύμφωνα με την αγόρευσή της, δείχνει ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο «το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικία του». Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και από τους δύο κατηγορούμενους. «Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η μητέρα ήταν σε θέση να προστατεύσει το παιδί της, ούτε ο σύντροφός της. Όπως σημείωσε, από μαρτυρία προέκυψε ότι ήδη στις 25 Ιανουαρίου ο 44χρονος αποκαλούσε το παιδί «βρόμικο», επειδή, όπως ειπώθηκε, λέρωνε το σπίτι.

«Άρα έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, γιατί το παιδί έχει μια συστηματική κακοποίηση. Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί», ανέφερε η εισαγγελέας. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας ότι όλα έγιναν από τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως είπε, η μητέρα κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού της.

Η εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι ο ισχυρισμός της μητέρας πως δεν κάπνιζε είναι ψευδής, καθώς μάρτυρας την είχε δει να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού. «Άρα η κατηγορούμενη και καπνίζει και δεν θέλει να μας το πει, και χτυπούσε το παιδί και δεν θέλει να μας το πει. Μας το είπε όμως το ίδιο το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η απολογία του 44χρονου πρώην συντρόφου της 27χρονης μητέρας



Νωρίτερα, ενώπιον του δικαστηρίου απολογήθηκε ο 44χρονος κατηγορούμενος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, με τη διαδικασία να μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία. Η απολογία του ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω ασθενείας, καθώς ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Εκείνη την ημέρα απολογήθηκαν η 26χρονη μητέρα του παιδιού και ο βιολογικός πατέρας, ο οποίος δικάζεται για περιστατικό κακοποίησης που φέρεται να είχε σημειωθεί πριν το παιδί μεταφερθεί στην Κρήτη.

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο 44χρονος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στις σχέσεις του με τη γειτονιά, λέγοντας ότι είχε «καλές σχέσεις» με τους περισσότερους, αν και, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ένα-δύο άτομα που ήταν «παράξενα» απέναντί του, εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε σταθμευμένο έξω από το σπίτι.

Μιλώντας για την οικογένειά του, ανέφερε ότι μεγάλωσε με «εξαιρετικούς γονείς» και με αρχές. Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τη μητέρα του μικρού Άγγελου, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω Facebook, μέσα από κοινή ομαδική συνομιλία με ξάδερφό του.



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Πηγή: Πρώτο Θέμα