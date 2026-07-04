O πρόεδρος Ντόναλντ επέμεινε ότι το Ιράν θέλει να «συμβιβαστεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον έδωσε στην Τεχεράνη άδεια για την κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια ομιλίας για τους εορτασμούς για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών (4η Ιουλίου).

Σε ομιλία του στο Όρος Ράσμορ την Παρασκευή το βράδυ για την έναρξη των εορτασμών για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ καυχήθηκε εκτενώς για την ανωτερότητα των ΗΠΑ, την απειλή του κομμουνισμού και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας του στον κόσμο.

«Νικήσαμε τη Βενεζουέλα σε μια μέρα, και ισοπεδώσαμε το Ιράν. Πεθαίνουν για να συμβιβαστούν. Θέλουν τόσο πολύ να συμβιβαστούν» ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

«Τούς δώσαμε μια εβδομάδα άδεια για μια κηδεία επειδή είμαστε καλοί», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού θα γίνει αυτή η συνάντηση.

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Πληροφορίες από ΑΠΕ και skai.gr