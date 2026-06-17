Νεκρός εντοπίστηκε στις 10 περίπου το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου στο σπίτι του στην οδό Αγίου Βασιλείου στο Πασακάκι ένας 91χρονος άνδρας.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η αστυνομία, αφού ο άτυχος άνθρωπος βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος, φέροντας τραύματα στα χέρια και τον λαιμό, ενώ δίπλα του ήταν ένα κουζινομάχαιρο.

Αν και οι πρώτες ενδείξεις -δεν υπήρχαν ίχνη πάλης ή παραβίαση της εισόδου- απομακρύνουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, η αστυνομία συνεχίζει την προσεκτική διερεύνηση της υπόθεσης.

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Πηγή: ΕΡΤ