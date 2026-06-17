Η δίκη Λιγνάδη διεκόπη για αύριο, ούτως ώστε το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου, ο οποίος να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέταση τους.

Στο αίτημα συναίνεσε η εισαγγελέας, ζητώντας ωστόσο την αναβολή της δίκης.

Νωρίτερα το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και πλέον ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για τρεις βιασμούς και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής.



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Πηγή: ΕΡΤ