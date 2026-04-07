Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι ξέφυγε από την προσοχή της γιαγιάς του στο σπίτι τους και δέχθηκε την επίθεση. Η ζωή του είναι εκτός κινδύνου

Κοριτσάκι ηλικίας δύο ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με σοβαρά τραύματα από δαγκωματιές σκύλου στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το κοριτσάκι ήταν με την γιαγιά του, υπήκοος Ολλανδίας, στο σπίτι τους, ωστόσο ξέφυγε της προσοχής της και πήγε σε διπλανό δωμάτιο, όπου είχαν περιορίσει τον σκύλο της οικογένειας.

Μόλις άνοιξε την πόρτα, ο σκύλος επιτέθηκε στο παιδί και άρχισε να το δαγκώνει. Στη συνέχεια παρενέβει η γιαγιά, η οποία απομάκρυνε το ζώο και μετέφερε το κοριτσάκι, συνοδεία ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ, στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή του παιδιού είναι εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης: Ελλάδα: Ο «Έβερεστ», η θαλάσσια χελώνα 105 κιλών που νίκησε τον θάνατο

Πηγή: ΣΚΑΙ