Η επιστροφή της θαλάσσιας χελώνας «Έβερεστ» στο φυσικό της περιβάλλον αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση της αξίας της προστασίας της άγριας ζωής και της δύναμης που μπορεί να κρύβει ένας οργανισμός όταν του δοθεί η ευκαιρία να παλέψει.

Τον Μάιο του 2024, ο «Έβερεστ» εντοπίστηκε στην Πρέβεζα με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο αποδόθηκε σε εσκεμμένη ανθρώπινη ενέργεια.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία περίθαλψης, που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές εργάστηκαν συστηματικά για την αποκατάσταση της υγείας του ζώου. Με καθημερινή φροντίδα, ιατρική παρακολούθηση και συνεχή υποστήριξη, η θαλάσσια χελώνα κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

Με βάρος 105 κιλά, ο «Έβερεστ» αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αντοχής και επιμονής.

Στις 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η επανένταξή του στο θαλάσσιο περιβάλλον.





Η ανακοίνωση της ΜΚΟ «Αρχελών»:



Διαβάστε επίσης: Έφτασε στο 33% η πληρότητα των φραγμάτων - «Δεν είναι ικανοποιητικό»





Πηγή: Πρώτο Θέμα