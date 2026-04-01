Την Μ. Δευτέρα συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις επόμενες δηλώσεις των διαδίκων για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σήμερα, στη δεύτερη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, εκφωνήθηκαν τα ονόματα των κατηγορουμένων και των συνηγόρων υπεράσπισής τους, ενώ δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι περισσότεροι από τους εκατό πρώτους διαδίκους.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την χθεσινή διάταξη της προέδρου της έδρας, αρχικά θα νομιμοποιηθούν οι πρώτοι εκατό διάδικοι και στην συνέχεια θα προσέλθουν οι επόμενοι εκατό, όπως καταγράφονται στο κατηγορητήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στην ίδια διάταξη ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με το που θα κάθονται οι διάδικοι, οι δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι. Η εικόνα της κύριας αίθουσας σήμερα ήταν διαφορετική σε σχέση με την πρώτη συνεδρίαση, καθώς απελευθερώθηκε χώρος με την κατεδάφιση τοίχων στο φουαγιέ για την προσθήκη περισσότερων θέσεων για δικηγόρους και συγγενείς θυμάτων που είναι διάδικοι. Για το θέμα, η πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «το δικαστήριο έχει αυτή την αίθουσα. Θα προσπαθήσει να πάρει τις νομιμοποιήσεις προκειμένου να γίνει κατανοητός ο αριθμός των συνηγόρων. Το δικαστήριο σήμερα θα προχωρήσει με βάση τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όποιος θορυβεί θα περνάει έξω».

Στη συνέχεια η πρόεδρος προχώρησε στην εκφώνηση των ονομάτων, ενώ ορισμένοι συγγενείς που ήταν παρόντες για την δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας, εξέφρασαν προς το δικαστήριο την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στο κατηγορητήριο ως υπεύθυνοι για το δυστύχημα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Τα σκότωσαν τα παιδιά. Θέλω μια δίκαιη δίκη» δήλωσε μεταξύ άλλων η κ. Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, ενός εκ των 57 θυμάτων.

Εκτός από την διαδικασία των νομιμοποιήσεων, σήμερα υποβλήθηκε και ένα αίτημα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορο συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος με την αιτιολογία ότι η δημοσιότητα της δίκης καλύπτεται από τους παριστάμενους στην αίθουσα δημοσιογράφους. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε μέχρι να νομιμοποιηθούν όλοι οι δικηγόροι, για να μπορέσουν να τοποθετηθούν επί του αιτήματος, αν το επιθυμούν. Έκανε δεκτό ωστόσο, το αίτημα μαγνητοφώνησης της δίκης για τα πρακτικά.

Να σημειωθεί πως σήμερα ήταν παρόντες στο δικαστήριο οι πέντε από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Τα βασικά αδικήματα για τα οποία παραπέμφθηκαν οι 36 κατηγορούμενοι, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, της Hellenic Train και του υπουργείου Μεταφορών, είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.



Διαβάστε επίσης: Δίκη για τα Τέμπη: Απόρριψη αιτήματος για βιντεοσκόπηση πρότεινε η εισαγγελέας





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ