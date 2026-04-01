Η 1η Απριλίου και η μνήμη τρέχει στους νέους και τις νέες της Κύπρου που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών και στην πλάτη τους το βάρος αιώνων σκλαβιάς διεκδικώντας το αγνό όνειρο της ελευθερίας.

Δεκάδες νέοι και νέες έδωσαν τη ζωή τους ως πληρωμή αφήνοντας μεγάλο χρέος στις νεότερες γενιές να διατηρήσουν το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη για την πατρίδα ώστε η θυσία τους να μην πάει χαμένη.

Πολιτική, πολιτειακή και εκκλησιαστική ηγεσία παρέστησαν στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ιστορικός και συγγραφέας Γιάννης Λάμπρου.



«Ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι ένας από τους Ηρωικότερους και αγνότερους αγώνες του Ελληνισμού. Αποτελεί το κορύφωμα της αρετής του Κυπριακού Ελληνισμού» είπε μεταξύ άλλων.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα της Ελευθερίας, ενώ τρισάγιο στους τάφους των ηρώων στα φυλακισμένα μνήματα τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.



ΠτΔ: «Έχουμε καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας για τον Αγώνα της ΕΟΚΑ»



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «Έχουμε καθήκον να μιλάμε στα παιδιά μας για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, να μιλάμε για τους αγωνιστές μας, για όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς».





Αννίτα: «Να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές και όχι απλά κληρονόμοι»

Η ΠτΒ, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι «Αυτό που πρέπει να βροντοφωνάξουμε είναι Ζήτω η 1η Απριλίου να τιμήσουμε τους αγωνιστές που έδωσαν ό,τι πολιτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή και να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές και όχι απλά κληρονόμοι».

Στους εορτασμούς στη Λεμεσό την Κυβέρνηση εκπροσώπησαν η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου και ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Η πανηγυρική δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Της δοξολογίας προέστη ο Χωροεπίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας είπε ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Ακολούθησε πορεία προς το κρησφύγετο και τον τάφο του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, άφιξη της φλόγας, από τον τόπο αποβίβασης του στρατηγού Διγενή στη Χλώρακα, που μετέφεραν μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων Επαρχίας Λεμεσού και άναμμα του βωμού.



Στην Πάφο, για τους εορτασμούς της επετείου της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα εκ μέρους της κυβέρνησης παρέστει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.





Ο Λετυμπιώτης εκφωνώντας τον πανηγυρικό λόγο κατά τη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, είπε πως ο κυπριακός λαός διεκδικεί δικαίωση για την βάρβαρη εισβολή, την παράνομη κατοχή, την προσφυγιά, τους αγνοούμενους, τους εγκλωβισμένους, αλλά και την αλλοίωση του χαρακτήρα των κατεχόμενων και τη βεβήλωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι «Οι εποχές που διανύουμε είναι κρίσιμες, κρίνεται το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο. Κρίνεται αν θα επικρατήσει η πίστη στο δίκαιο ή η περιφρόνησή του. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα της εποχής μας: αν θα επικρατήσουν οι οικουμενικές αρχές και αξίες που οδήγησαν στην ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών»

Στη Λάρνακα η πανηγυρική δοξολογία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Λαζάρου χοροστατούντος του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριου.

Τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε η υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας Κλέα Παπαέλληνα. Λαμπαδοφορίες πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους δήμους και κοινότητες της επαρχίας.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με την επαρχιακή παρέλαση που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στην Σωτήρα.

Στην παρέλαση συμμετείχαν σχολεία, σώματα της Εθνικής Φρουράς, οργανωμένα σύνολα, προσκοπεία, σωματεία, Κατηχητικές Συνάξεις και μπάντες καθώς και τα λάβαρα των Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας Αμμοχώστου.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Προηγήθηκε πανηγυρική δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αμμοχώστου Βασιλείου.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο ΕΟΚΑ.



