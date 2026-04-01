Στην εκπομπή του Σίγμα «Ήρθε κι έδεσε» μίλησαν ο Αντιδήμαρχος Δημοτικού Διαμερίσματος Αυγόρου του Δήμου Αγίας Νάπας, Παναγής Μιχαηλάς, και ο Παναγιώτης Κάρυος, γιος του αείμνηστου αγωνιστή Ανδρέα Κάρυου, αναφερόμενοι στην ιστορία και τη σημασία του ιερού και μνημειακού χώρου που έχει διαμορφωθεί στο Αυγόρου, με αναφορές στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ (1955–1959).

Η πρωτοβουλία των αγωνιστών και η δημιουργία του χώρου

Ο Παναγής Μιχαηλάς τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί αποτέλεσμα πρωτοβουλίας αγωνιστών του 1955–1959 από το Αυγόρου, με πρωτεργάτες, όπως ανέφερε, τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και τον Τάσο Τάσου.

Όπως σημείωσε, οι ίδιοι ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν το έργο, το οποίο στη συνέχεια παραχωρήθηκε στο τότε Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου. Σήμερα, όπως είπε, ο χώρος συντηρείται από την κοινότητα με στόχο να διατηρηθεί ζωντανός για τις επόμενες γενιές.

Ο συμβολισμός του μνημειακού χώρου

Ο Παναγιώτης Κάρυος αναφέρθηκε εκτενώς στον συμβολισμό των προπυλαίων και του ευρύτερου μνημείου, σημειώνοντας ότι παραπέμπουν στον Παρθενώνα και, κατ’ επέκταση, στον στόχο του απελευθερωτικού αγώνα.

Περιέγραψε επίσης τη δομή του χώρου, κάνοντας λόγο για κουβούκλιο στο οποίο εκτίθενται προσωπογραφίες αγωνιστών της ΕΟΚΑ, καθώς και για τελετουργικές δράσεις μνήμης που πραγματοποιούνται εκεί.

Αναφορές σε αγωνιστές και ιστορικά γεγονότα

Κατά την τοποθέτησή του, ο Κάρυος αναφέρθηκε σε μορφές του αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως τον Μόδεστο Παντελή από το Λιοπέτρι, καθώς και σε γεγονότα που περιγράφονται ως «ολοκαυτώματα» και εκτελέσεις κατά την περίοδο 1955–1959.

Συγκεκριμένα έκανε λόγο για τρεις περιπτώσεις που, όπως ανέφερε, έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη του χώρου και της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων όπως ο Αχυρώνας και η περίπτωση του Κυριάκου Μάτση στο Δίκωμο.





Το «εκάμαμεν τζι εμείς πολλά τους Τούρκους» είναι λάθος τοποθέτηση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Παναγιώτη Κάρυου σε φράση που αποδίδεται σε υψηλόβαθμο πολιτικό πρόσωπο της Κύπρου σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα. Σύγκεκριμένα είπε ότι η τοποθέτηση «εκάμαμεν τζι εμείς πολλά τους Τούρκους» αντικρούεται, κατά την άποψή του, από τα ιστορικά τεκμήρια που εκτίθενται στον χώρο, κάνοντας λόγο για αναφορές σε «σφαγιασθέντες υπό τον Τούρκο» την περίοδο 1955–1959.



Η αναφορά του Κάρυου εντάχθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάδειξης της ιστορικής μνήμης όπως αυτή αποτυπώνεται στο μνημείο.

Τελετές μνήμης και η φλόγα της Πρωταπριλιάς

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε ετήσια τελετουργία μνήμης που πραγματοποιείται κάθε Πρωταπριλιά, κατά την οποία ανάβει φλόγα στον χώρο και μεταφέρεται σε διάφορες κοινότητες για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τον Κάρυο, λειτουργεί ως σύμβολο συνέχειας της ιστορικής μνήμης και τιμής προς τους αγωνιστές.

Ιστορικές αναφορές και δημόσιος λόγος

Ο Παναγιώτης Κάρυος έκανε επίσης αναφορά σε επιγραφές και μνημειακά στοιχεία του χώρου, όπως ο όρκος της ΕΟΚΑ και αποσπάσματα λόγων του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, καθώς και θρησκευτικά σύμβολα και αφιερώσεις που εντάσσονται στη συνολική αφήγηση του μνημείου.

Ένας τόπος μνήμης για τις επόμενες γενιές

Κλείνοντας, οι παρεμβάσεις ανέδειξαν τον χώρο του Αυγόρου ως σημείο ιστορικής αναφοράς και συλλογικής μνήμης, με στόχο τη διατήρηση της ιστορίας του απελευθερωτικού αγώνα και τη μεταβίβασή της στις νεότερες γενιές μέσα από μνημεία, τελετές και αφηγήσεις.



