Την απόρριψη του αιτήματος για βιντεοσκόπηση της δίκης των Τεμπών πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που εκδικάζει την υπόθεση.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας ανέφερε πως δεν συναινεί διότι «το δημόσιο συμφέρον για την πληροφόρηση καλύπτεται από τους παριστάμενους στην αίθουσα αυτή δημοσιογράφους».

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος που υπέβαλε η συνήγορος συγγενών θυμάτων και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μέχρι την νομιμοποίηση όλων των δικηγόρων που παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να εκφράσουν και αυτοί την άποψή τους.

Το δικαστήριο έκανε ωστόσο δεκτό το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου για τη μαγνητοφώνηση της διαδικασίας για τα πρακτικά από την έναρξη κάθε συνεδρίασης μέχρι το πέρας του ωραρίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ