Με έντονο κλίμα και διαμαρτυρίες ξεκίνησε η δεύτερη συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαδικασία που ακολουθείται εντός της δικαστικής αίθουσας.

Από την έναρξη της διαδικασίας, επικράτησε αναστάτωση σχετικά με την πρόσβαση των συγγενών στο ακροατήριο. Πολλοί εξ αυτών κατήγγειλαν ότι δεν τους επιτράπηκε η είσοδος, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και φωνές διαμαρτυρίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα προς συναδέλφους της που βρίσκονταν καθισμένοι στις θέσεις του ακροατηρίου, θέτοντας το ερώτημα:

«Διώξανε τους συγγενείς για να κάθεστε εσείς σε αυτές τις θέσεις; Θα το δεχτούμε εμείς αυτό;», εκφράζοντας την αγανάκτησή της για τον αποκλεισμό των οικογενειών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε σκληρή δήλωση, καταγγέλλοντας τη διαδικασία ως «φασιστική», τονίζοντας:

«Δεν θα το βουλώνουμε σε κάθε φασιστική διαδικασία, εδώ είναι φασιστική διαδικασία».

Ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις συγγενών των θυμάτων. Η κα Ρούτσι χαρακτήρισε την κατάσταση «απαράδεκτη», σημειώνοντας ότι οι συγγενείς δεν έχουν οπτική επαφή με την έδρα, ενώ τόνισε ότι δύο σειρές καθισμάτων καταλαμβάνονται από αστυνομικούς.

Στη συνεδρίαση δίνουν το «παρών» οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων της ΕΡΓΟΣΕ Κωνσταντίνος Βενετσανάκος, το στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ Απόστολος Τσακίρης, ο Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, καθώς και ο Παύλος Κουρζής.

Η διαδικασία συνεχίζεται υπό τη σκιά της έντασης, με το ζήτημα της παρουσίας των συγγενών να παραμένει στο επίκεντρο και να προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της δίκης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα