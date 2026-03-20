Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ήπειρο, κοντά στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο προηγούμενος μεγαλύτερος μετασεισμός που σημειώθηκε ήταν 3,7 Ρίχτερ, ενώ στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε μία ακόμη δόνηση 3,3 Ρίχτερ με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Λεπτοκαριάς.

Τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί δέκα σεισμικές δονήσεις με μικρό εστιακό βάθος οι περισσότερες.







