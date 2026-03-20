Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 03:49 στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της δυτικής Πελοποννήσου, 6 χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Ζαχάρω (περιφερειακή ενότητα Ηλείας), ή 192 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.



Διαβάστε επίσης:



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ