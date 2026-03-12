«Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης. Σκοπός μου να εξαντλήσω τον εκλογικό κύκλο», δηλώνει σε συνέντευξή του στο iefimerida.gr ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η πολιτική σταθερότητα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα. «Δεν θα οδηγήσω τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, διακινδυνεύοντας αυτό το επιχείρημα που δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να πάρει γρήγορα αποφάσεις και να δράσει προς όφελος των πολιτών», τονίζει μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης κλείνει και το ενδεχόμενο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. «Ξεκόβω και τον ανασχηματισμό - σε τέτοια περίοδο έχουμε πολλή δουλειά και ένα κυβερνητικό σχήμα που δουλεύει ικανοποιητικά», σημειώνει.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν, υπογραμμίζει πως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Σημειώνει πως αν η σύγκρουση παραταθεί με επιπτώσεις σε ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υπάρχουν επιπτώσεις και στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική οικονομία.

Για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να πάρει επιπλέον μέτρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι «ποτέ δεν ξεδιπλώνουμε όλες τις παρεμβάσεις μας από την πρώτη στιγμή».

Αναφέρει ότι στην κυβέρνηση έχουν υπόψη και άλλα μέτρα στήριξης και αφού υπενθυμίζει ότι υπήρξε στήριξη της κοινωνίας και στον Covid και στην ενεργειακή κρίση, προσθέτει πως «θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο».

Επίσης, δηλώνει πως ήταν άμεση προτεραιότητα η ασφάλεια της χώρας και η προστασία της Κύπρου. «Στείλαμε σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρέπει να αισθάνεται μόνη και κινητοποιήσαμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και μόνοι μας θα τη στηρίζαμε», υπογραμμίζει.

Αναφέρει, επίσης, ότι οι Έλληνες επένδυσαν από το υστέρημά τους στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. «Αισθανόμαστε ικανοποίηση και υπερηφάνεια όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας σε μια κρίσιμη συγκυρία μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Από όταν δόθηκε η εντολή, ο Υπουργός 'Αμυνας έκανε την εισήγηση, την αποδέχθηκα, συζητήθηκε δια περιφοράς στο ΚΥΣΕΑ και σε πέντε ώρες τα πλοία απέπλευσαν και τα αεροπλάνα ήταν την ίδια μέρα στην Κύπρο. Τι θα συνέβαινε αν είχαμε μία κυβέρνηση συνεργασίας και έπρεπε να συνεννοηθώ με άλλους πολιτικούς αρχηγούς για το αν θα στείλουμε φρεγάτες ή όχι στην Κύπρο;», υπογραμμίζει.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ