Άμεση η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στη νέα ανακοίνωση – πρόκληση της Τουρκίας σχετικά με τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο αλλά και των μαχητικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λένα Ζωχιού κατά τη σημερινή (12/3) ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών είπε ότι έχει ήδη απαντηθεί από το ΥΠΕΞ τις προηγούμενες ημέρες, ενώ τόνισε ότι κατά τη συνομιλία των Γεραπετρίτη και Φιντάν δεν ετέθη θέμα Καρπάθου ούτε Κύπρου.

«Η επιχείρηση πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας έχει ολοκληρωθεί μεταξύ Αμοργού Αστυπάλαιας» τόνισε, ενώ σε άλλη ερώτηση είπε ότι την έκφραση «συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις» την χρησιμοποεί ο Έλληνας ΥΠΕΞ από την εκλογή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπου τα μέλη συναποφασίζουν για θέματα διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Χαρακτήρισε δε αυτονόητο καθήκον της Ελλάδας να συνδράμει αμυντικά την Κύπρο όταν ζητήθηκε και είπε ότι «η συνδρομή μας έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα». Χαρακτήρισε την Κύπρο νησί σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τη συνεχόμενη παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή εδάφους της, επισημαίνοντας ότι η παράνομη εισβολή δεν νομιμοποιεί την παρουσία κατοχικής δύναμης.

Το ΥΠΕΞ εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω κλιμάκωση της σύρραξης στη Μ. Ανατολή – Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας

Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση και εξάπλωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, δήώσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Η κα Ζωχιού είπε ότι το ΥΠΕΞ καλεί όλα τα μέρη σε επίδειξη μέγιστης αυτοσυγκράτησης, και είπε ότι όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για δημιουργία αξιόπιστων διαύλων διαλόγων και την επιστροφή σε διαπραγματεύσεις.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Η κα Ζωχιού είπε επίσης ότι η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη μετεγκαθίσταται για λόγους ασφαλείας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι τόσο ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης όσο και ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης επικοινώνησαν με τους εταίρους μας στην περιοχή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ελλάδας στις χώρες του Κόλπου, και επισήμαναν την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας, του σεβασμού διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας.

Σημείωσε επίσης ότι η χώρα μας ψήφισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία εκφράζεται αλληλεγγύη στις χώρες του Κόλπου, ενώ πρόβαλε την σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, τη στιγμή που άνω του 80% του διεθνούς εμπορίου γίνεται δια θαλασσής, και σήμερα προκλήθηκε αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η κα Ζωχιού είπε ακόμη ότι η παρούσα κατάσταση επιτάσσει την αμυντική προπαρασκευή της χώρας μας η οποία όπως είπε, ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Κύπρου και της Βουλγαρίας για παροχή αμυντικής συνδρομής «να προστατευθεί η γειτονιά μας από επιθετικές ενέργειες» ενώ επισήμανε επίσης ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατάσταση στη Μ Ανατολή. Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας και των άλλων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στον Λίβανο.

Η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ζήτησε από κοινού με τη Γαλλία, τη Δανία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο είπε και πρόσθεσε:

«Η συνεδρίαση αυτή συνεκλήθη χθες και συνυπογράψαμε την κοινή δήλωση, την οποία εκφώνησε η Γαλλία αναφορικά με την κατάσταση στη χώρα. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον Λίβανο και υπογραμμίζουμε την ανάγκη να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική του ακεραιότητα. Έχουμε, επίσης, τονίσει επανειλημμένα ότι είμαστε αντίθετοι σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου. Στη κοινή δήλωση υπογραμμίσαμε τη σημασία της στήριξης στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Λιβάνου για ταχεία εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως θυμόσαστε, τον Ιανουάριο του 2026, η Ελλάδα παραχώρησε στρατιωτικό υλικό στον Λίβανο. Εξετάζουμε τώρα τη δυνατότητα άμεσης αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η κα Ζωχιού ανέφερε ονομαστικά τους επικεφαλής των Αρχών που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί εξαίροντας το έργο τους. Συγκεκριμένα στο Ισραήλ είναι η Πρέσβης κα Μαρία Σολωμού, στο Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα, ο Πρέσβης κ. Δημήτριος Αγγελοσόπουλος, στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ο Πρέσβης κ. Ιωάννης Πλώτας, στον Λίβανο, η Πρέσβης κα Δέσποινα Κουκουλοπούλου, στην Ιορδανία, η Πρέσβης, κα Ειρήνη Ρήγα, στο Κατάρ, ο Πρέσβης κ. Χρήστος Καποδίστριας, στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, η Πρέσβης κα Αικατερίνη Βαρβαρήγου. Στο Ιράκ, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου, ο Γενικός Πρόξενος στο Ερμπίλ, κ. Νικόλαος Στεργιούλας. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που-όπως είπε- έχουν αναλάβει το περισσότερο βάρος λόγω του μεγάλου όγκου των αιτημάτων και η Αρχή έχει ενισχυθεί με επτά επιπλέον διπλωματικούς υπαλλήλους, ο Πρέσβης μας κ. Στυλιανός Γαβριήλ.

Τέλος πρόσθεσε:

«Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Ιράν. Επικεφαλής της Αρχής είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τσενκελίδης. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι λαμβανομένης και της επιδεινούμενης κατάστασης επί του εδάφους και εκτιμώντας τις συνθήκες ασφαλείας, ελήφθη η απόφαση μετεγκατάστασης της πρεσβείας μας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν».

Επανατρισμοί

Η κα Ζωχιού αναφέρθηκε και στο θέμα των επαναπατρισμών τονίζοντας ότι πλέον τα αιτήματα είναι πολύ λιγότερα απ’ ό,τι πριν από λίγες μέρες, πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν 12 τηλεφωνικές γραμμές για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή, και σημείωσε ότι πραγματοποιούνται επαναπατρισμοί με μισθωμένες πτήσεις και με στρατιωτικά αεροσκάφη. Μέχρι τώρα επαναπατρίστηκαν περί τους 2.000 πολίτες από ΗΑΕ, Ισραήλ, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ομάν ενώ αναχώρησαν κάποιοι Έλληνες από τα Ιεροσόλυμα οδικώς για την Αίγυπτο. Η κα Ζωχιού χαρακτήρισε τους επαναπατρισμούς «επιχείρηση ιδιαίτερα σύνθετη» και την χαρακτήρισε ως την «μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί σε πολλαπλές εμπόλεμες χώρες». Είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κλείσιμο του εναερίου χώρου πολλών κρατών στην περιοχή, ενώ αναφερόμενη στη μεταφορά ζώων συντροφιάς, είπε ότι εναπόκειται στην πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας το εάν θα το επιτρέψει ή όχι, προσθέτοντας ότι εξετάζεται στο ΥΠΕΞ το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία με εταιρεία για την μεταφορά τους.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε επικοινωνία με το υπουργείο Ναυτιλίας, σημείωσε ότι η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών και των πλοίων είναι ύψιστη προτεραιότητα και πρόσθεσε ότι εντός του Κόλπου υπάρχουν 10 πλοία ελληνικά με 90 Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν υπάρχει ακόμη αίτημα επαναπατρισμού τους. Εάν υπάρξει «θα συμβάλλουμε στην διευκόλυνσή τους» είπε. Σημείωσε ακόμη ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ομάν βρίσκονται αρκετά πλοία ελληνικών συμφερόντων εκ των οποίων το ένα επλήγη.

Τέλος αναφερόμενη στο πρόγραμμα του ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη, είπε ότι στις 16 Μαρτίου θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ στις 17 Μαρτίου θα μεταβεί στο Βερολίνο όπου θα έχει συνάντηση με το Γερμανό ομόλογο του, με ατζέντα διμερή θέματα και Μ. Ανατολή.

Αναφέρθηκε επίσης στην ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης του ΥΠΕΞ επισημαίνοντας ότι είναι ένα σύγχρονο εργαλείο ψηφιακής αποδελτίωσης και στοχευμένης καταγραφής διεθνούς επικαιρότητας, που θα συνδράμει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών κατά της Ελλάδας. Σημείωσε ότι καμία λειτουργία της πλατφόρμας δεν στρέφεται εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης, και πρόσθεσε ότι θα εκδίδονται άμεσα ανακοινώσεις από το ΥΠΕΞ που θα αντικρούουν τα κακόβουλα δημοσιεύματα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις η κα Ζωχιού είπε ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ η οποία περιορίζεται γεωγραφικά στην Ερυθρά Θάλασσα για τη ναυτική υποστήριξη εμπορικών πλοίων, και δεν τίθεται θέμα αλλαγής της εντολής αυτής.



Διαβάστε επίσης: Άγκυρα: Παράνομοι οι Patriot στην Κάρπαθο - Η Ελλάδα εκμεταλλεύεται τις κρίσεις





Πηγή: ertnews.gr