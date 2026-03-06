Με τον Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου ασχολούνται με εκτενές δημοσίευμα οι Financial Times , σημειώνοντας πως οι εταιρείες του συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στα Στενά του Ορμούζ, παρά τη σημαντική μείωση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ναυλομεσίτες που επικαλούνται οι Financial Times, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers του 79χρονου Έλληνα εφοπλιστή φέρεται να εξακολουθεί να εκτελεί δρομολόγια στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ, στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, του Κόλπου του Ομάν και της Βόρειας Αραβικής Θάλασσας, σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της αγοράς.

Το δημοσίευμα περιγράφει τη στρατηγική του ως μια τολμηρή επιχειρηματική επιλογή σε μία από τις πλέον επικίνδυνες περιόδους για τη διεθνή ναυτιλία, με τους περισσότερους πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τη διέλευση της περιοχής εξαιτίας των αυξημένων απειλών και καταγεγραμμένων επιθέσεων.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Στην Κύπρο τα Wildcat

«Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν παγώσει τις διελεύσεις… μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση», ανέφερε ένας ναυλομεσίτης. «Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρίσκο».

Το οικονομικό κίνητρο είναι σημαντικό, καθώς τα ναύλα για δεξαμενόπλοια καταγράφουν εκρηκτικές αυξήσεις. Σύμφωνα με τον οργανισμό Argus Media, ένα VLCC (Very Large Crude Carrier) που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω των Στενών προς την Κίνα μπορεί να αποφέρει περίπου 700.000 δολάρια ημερησίως, χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος της πρόσθετης ασφάλισης πολεμικού κινδύνου.

Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα συνοδεύεται από μεγάλους κινδύνους. Το Ιράν έχει απειλήσει επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν διέλευση, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα τουλάχιστον εννέα εμπορικά πλοία έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης, το Σάββατο (28.02.2026), με καταγεγραμμένες απώλειες ναυτικών.

Πηγή: Huffingtonpost