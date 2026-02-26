Η τεχνική έρευνα για τον διαβρωμένο σωλήνα από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο, προκαλώντας τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ολοκληρώθηκε με το ΕΡΤnews να εξασφαλίζει αποκλειστικές πληροφορίες για τα ευρήματα.

Το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σχεδόν δύο εβδομάσες από την ώρα που πήρε στα χέρια του τον διαβρωμένο σωλήνα 7,5 μέτρων που βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης.





Το έγγραφο του ΕΜΠ έχει ήδη αποσταλεί στη ΔΑΕΕ και αναμένεται να παραδοθεί στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα. Τα ευρήματα θεωρούνται κρίσιμα για την απόδοση ευθυνών και τη χαρτογράφηση των παραλείψεων που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μεταλλικό τμήμα εμφάνιζε πολλαπλές οπές διαφορετικού βάθους σε όλο το μήκος του, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και με μικροσκοπικό έλεγχο στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου. Η εικόνα που προκύπτει είναι ενός σωλήνα που είχε διατρηθεί σε πολλά σημεία, επιτρέποντας τη σταδιακή διαρροή προπανίου.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διάβρωση εξελισσόταν από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης, με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, όταν το αρχικό πάχος του χάλυβα ήταν 2,7 χιλιοστά. Δηλαδή, ο σωλήνας «έλιωνε» χρόνο με τον χρόνο, μέχρι που έφτασε στο σημείο αστοχίας.





Το πόρισμα επιβεβαιώνει ότι ο σωλήνας είχε τοποθετηθεί με τρόπο που δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Ειδικότερα:

είχε τοποθετηθεί υπόγεια,

χωρίς στρώση άμμου,

χωρίς πίσσα,

χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία,

εκτεθειμένος σε υγρασία και χημικούς παράγοντες του εδάφους.

Το υλικό του σωλήνα θεωρείται κατάλληλο για τέτοιες εγκαταστάσεις, όμως η απουσία των απαραίτητων μέτρων προστασίας τον άφησε ουσιαστικά απροστάτευτο.

«Αν είχαν γίνει οι έλεγχοι, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί»

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για υπογειοποιημένες σωληνώσεις προπανίου, απαιτείται έλεγχος και δοκιμή κάθε πέντε χρόνια. Το σημείο όπου εντοπίστηκε η διαρροή θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί επανειλημμένα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ένας επιτόπιος έλεγχος ή μια δυναμική δοκιμή πίεσης θα μπορούσε να είχε εντοπίσει τη διαρροή εγκαίρως, αποτρέποντας την τραγωδία.





