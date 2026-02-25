Η έρευνα για τον διαβρωμένο σωλήνα, από τον οποίο διέρρευσε προπάνιο με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, έχει ολοκληρωθεί από το εργαστήριο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Το ΕΜΠ ολοκλήρωσε το πόρισμα και αναμένεται να στείλει τον φάκελο στις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του επίμαχου τμήματος, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του και οι οποίες ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του ΕΜΠ. Ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος, κατά τις ίδιες πηγές.

Στο πόρισμα, επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα και το ότι τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, ο χάλυβας. Εκτιμάται ότι διαβρώνονταν κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος, αν καταλάβαιναν από νωρίς την διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια.

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης



Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτηςαπολογήθηκε με υπόμνημα και πάνω εκεί δέχθηκε ερωτήσεις από τον ανακριτή.

Μετά το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Την ίδια ώρα φαίνεται πως οι δικαστικές αρχές εξετάζουν την διεύρυνση του κατηγορητηρίου και προς άλλα πρόσωπα που ενδεχόμενα έχουν την ευθύνη για την λειτουργία αλλά κυρίως για την εγκατάσταση του συστήματος προπανίου, το οποίο με βάση την έκθεση της ΔΑΕΕ παρουσίαζε σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην τραγωδία.



Πηγή: Πρώτο Θέμα