Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τα ξημερώματα εν μέσω έντονων βροχοπτώσεων, την Ιεράπετρα Λασιθίου, προκαλώντας ζημιές κυρίως σε θερμοκήπια, σε μια περίοδο που η παραγωγή στις συγκεκριμένες αγροτικές καλλιέργειες βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.

Το πρόβλημα ήταν εντονότερο στις περιοχές του Αγίου Ανδρέα και των Λιβαδίων, στα ανατολικά της Ιεράπετρας. Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε θερμοκήπια – τουλάχιστον δύο έχουν καταστραφεί – προκάλεσε ζημιές σε τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται σε φάση εργασιών συντήρησης ενώ προκάλεσε και διακοπή ρεύματος.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του δήμου, εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών ενώ οι πληγέντες παραγωγοί καταγράφουν τις απώλειες που υπέστησαν.













Πηγή: ΕΡΤnews.gr