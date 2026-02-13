Με βαθιά οδύνη ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ο θάνατος του Αριστείδη Μανωλάκου, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Αριστείδης Μανωλάκος γεννήθηκε το 1938 στον Ασωπό Λακωνίας και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1963 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», συνεχίζοντας στο «ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ». Το 1974 ανέλαβε πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», όπου στη συνέχεια διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πορεία του συνεχίστηκε στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ως κορυφαίος αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής και στη συνέχεια υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ».

Πέρα από διαπρεπής δημοσιογράφος, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή της, ο Αριστείδης Μανωλάκος υπήρξε ακάματος μαχητής του συνδικαλιστικού κινήματος. Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και μέλος τριών ακόμη Διοικητικών Συμβουλίων, προωθώντας την ένταξη των δημοσιογράφων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών στο σωματείο και ιδρύοντας το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης. Υπό την προεδρία του αγοράστηκαν επίσης ο δεύτερος όροφος του κτηρίου στην Ακαδημίας και το κτήριο στην οδό Ζαΐμη, ενισχύοντας την υποδομή της Ένωσης.

Ο Αριστείδης Μανωλάκος, πολιτικός στοχαστής και δημοσιογράφος με ακέραιη φωνή, υπηρέτησε τα ιδανικά του με πίστη και γενναιότητα, φυλακίστηκε και εξορίστηκε χωρίς να λυγίσει, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημοσιογραφία και την πολιτική ζωή της χώρας, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.



Η πολιτική κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ