Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο πολιτικής εμπλοκής ο Παύλος ντε Γκρες, απαντώντας στο ερώτημα αν σκέφτεται τη δημιουργία κόμματος στα πρότυπα του Συμεών της Βουλγαρίας. «Πολλά περνάνε από το μυαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως «η Δημοκρατία και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρα» και ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής στη βασιλεία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι έχει λάβει την ελληνική υπηκοότητα και επιθυμεί να είναι «χρήσιμος στη χώρα», τονίζοντας πως η πολιτική είναι «μια τέχνη που λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας», αν και ο ίδιος –όπως είπε, δεν είναι πολιτικός.

Σχέδια για οργάνωση και στήριξη της διασποράς

Ο Παύλος ντε Γκρες αποκάλυψε ότι εξετάζει τη δημιουργία οργάνωσης με στόχο τη στήριξη της ελληνικής νεολαίας και τη διασύνδεση της χώρας με την ομογένεια. Όπως ανέφερε, επιδιώκει να συμβάλει ώστε να περιοριστεί το κύμα φυγής νέων στο εξωτερικό, αλλά και να αξιοποιηθεί η δυναμική των εκατομμυρίων Ελλήνων της διασποράς.

«Χρειάζεται να βρούμε τρόπους να είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η δύναμη της Ελλάδας βρίσκεται τόσο στους πολίτες που ζουν στη χώρα όσο και σε εκείνους που διαπρέπουν στο εξωτερικό.





Οικονομία, καθημερινότητα και θεσμοί

Αναφερόμενος στην πολιτική κατάσταση, σχολίασε θετικά τη διαχείριση της πανδημίας και την πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας όμως ότι παραμένουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως το κόστος ζωής και η στέγαση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη λειτουργία των θεσμών, υπογραμμίζοντας ότι «η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη» είναι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. Όπως είπε, όταν οι πολίτες δεν αισθάνονται ασφάλεια, ενισχύονται οι ακραίες πολιτικές φωνές.

Το όνομα και η οικογενειακή ζωή

Απαντώντας σε ερώτηση για το επίθετο «ντε Γκρες», δήλωσε ότι του αρέσει και ότι πρόκειται για όνομα που χρησιμοποιούσε ήδη μέλος της οικογένειάς του στο εξωτερικό, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύνδεση με τίτλους.

Τέλος, μίλησε για τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, και τα πέντε παιδιά τους, εκφράζοντας την αγάπη του για την οικογένεια και τη χαρά του για την επιστροφή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.