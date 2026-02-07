Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αξιωματικός της αεροπορίας, που συνελήφθη και ομολόγησε τη διαρροή κρίσιμων και διαβαθμισμένων πληροφοριών στην Κίνα, ενώ αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, που φτάνουν μέχρι τα ισόβια και την πιθανότητα αφαίρεσης της ελληνικής Ιθαγένειας.

Έρευνα για δύο απόστρατους με προσβάσεις στην Κίνα



Το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση κατασκοπείας εξετάζουν οι αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Συγκεκριμένα, δύο απόστρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αεροπορίας, διερευνάται αν είχαν στρατολογηθεί από τον 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος συνελήφθη μετά την κατηγορία για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, το πρωί της Πέμπτης (5/2).

Αν και η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, διερευνάται και εμπλοκή και άλλων προσώπων που ενδεχομένως να συνέδραμαν σε αυτή την αποστολή, την οποία είχε αναλάβει ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος χθες το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον της προϊσταμένης της Εισαγγελίας του αεροδικείου, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του για το πρωί της Τρίτης. Υπενθυμίζεται, ότι μετά τη σύλληψή του και τις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την υπηρεσία του.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο διοικητής της 128 σμηναρχίας στο Καβούρι για τουλάχιστον 18 μήνες διοχέτευε το Πεκίνο με μυστικές πληροφορίες και πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας, ακόμη και πληροφορίες για ΝΑΤΟϊκές αποστολές.

Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο ήταν σμήναρχος, αλλά όχι ιπτάμενος, είχε τον έλεγχο των πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων και για αυτά τα συστήματα έδινε τις μυστικές πληροφορίες. Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ έχει μπει και ένα ταξίδι που πραγματοποίησε πριν από μερικούς μήνες στην Κίνα, καθώς εκεί ο 54χρονος ενδεχομένως να συνάντησε τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο, με τον οποίο βρισκόταν σε επικοινωνία και του έστελνε τις πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας.

Πώς προσέγγισαν οι Κινέζοι τον σμήναρχο



Οι Κινέζοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προσέγγισαν τον σμήναρχος μέσα από κάποια διαδικτυακή εφαρμογή την οποία είχε εγκατεστημένη στο κινητό. Συγκεκριμένα, του έστειλαν μήνυμα και κατάφεραν να τον στρατολογήσουν και γι αυτό τον λόγο εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία ίσως να έχουν στρατολογηθεί προκειμένου να κάνουν την ίδια δουλειά, δηλαδή να μεταδίδουν πληροφορίες στο Πεκίνο για πολύ κρίσιμα ζητήματα.

Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Πέμπτης, παρόλο που από τον Οκτώβριο υπήρχε η πληροφορία από ξένες μυστικές υπηρεσίες για τη δράση του, καθώς θεωρήθηκε πως πλέον είχε πρόσβαση σε πολύ απόρρητα έγγραφα, τα οποία διοχέτευε στο Πεκίνο και έπρεπε να σταματήσει τη δράση του.



Πηγή: ERTnews.gr



