Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση κατασκοπείας του Σμήναρχου ο οποίος συνελήφθη για πώληση μυστικών πληροφοριών στην Κίνα καθώς, εξετάζεται η εμπλοκή και αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπει απόστρατοι οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφές με την Κίνα. Την ίδια ώρα οι επαφές του Σμηνάρχου έχουν γίνει φύλλο και φτερό προκειμένου να ξεδιπλωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του και να εντοπιστούν οι σύνδεσμοί του.

Η πληροφορία της CIA και η έρευνα

Ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας ανέλαβε ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών στο Καβούρι Αττικής τον Ιούλιο του 2025.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε η έρευνα και η παρακολούθησή του από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA διαπίστωσε μετά από πληροφορία που έλαβε ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν και με την Ελλάδα.

Αμέσως ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή των ευαίσθητων πληροφοριών, η οποία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες διερεύνησαν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.

Ο 54χρονος σμήναρχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στην Ελλάδα που λόγω θέσης είχε πρόσβαση στον απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο και μάλιστα φέρεται να εισερχόταν σε αυτόν με ασυνήθιστα, μεγάλη συχνότητα (στον συγκεκριμένο ιστότοπο μπορούσε να δει νατοϊκά σχέδια πιθανών στρατιωτικών ασκήσεων, επικοινωνιών στρατηγικών δεδομένων που η Ελλάδα και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μοιράζονται μεταξύ τους και νέα υπό ανάπτυξη στρατιωτική τεχνολογία).

Όταν η έρευνα επικεντρώθηκε στον 54χρονο διαπιστώθηκε ότι διακινούσε, διαδικτυακά, αρχεία μεγάλου όγκου ενώ καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή του έπαιξαν και τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε το κρυπτογραφημένο λογισμικό που του είχαν παραχωρήσει για να στέλνει τις πληροφορίες και τα αρχεία στο εξωτερικό. Ίχνη που εντόπισε η ΕΥΠ και βρήκε ότι συνδέονταν με το γραφείο του σμήναρχου.

Υπολογίζεται ότι στρατολόγησή του έγινε πριν από δύο χρόνια. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του.

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα