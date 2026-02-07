Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά τις 2 τα ξημερώματα με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές. Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

«Πεδίο μάχης» το κέντρο της Θεσσονίκης

Μεγάλες φθορές προκλήθηκαν σε οχήματα ενώ το οδόστρωμα θυμίζει πεδίο μάχης με την αστυνομική επιχείρηση να είναι σε εξέλιξη μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου. «Για έξι ώρες διακόπηκε η κυκλοφορία της Εγνατίας Οδού από το ύψος του σιντριβανιού μέχρι και το σταθμό Πανεπιστήμιο, καθώς μετά τις 2 τα ξημερώματα άγνωστοι βγήκαν από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου και άρχισαν να ρίχνουν βροχή μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν σταθμευμένα επί της 3ης Σεπτεμβρίου» μεταδίδει ο Τίμος Φακαλής.

Οι προσαγωγές έφτασαν τις 309 συνολικά. Η ρίψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών φέρεται να ξεκίνησε μέσα από το ΑΠΘ, ενώ εντός της Πολυτεχνικής Σχολής γινόταν πάρτι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε επιφυλακή απάντησαν άμεσα κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, ενώ στο σημείο έφτασε και η αύρα της αστυνομίας κάνοντας ρίψεις νερού για να διαλυθεί το πλήθος. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο. έχοντας εγκαύματα στο κεφάλι και στο λαιμό. Από τη χρήση χημικών της αστυνομίας μια κοπέλα 21 ετών μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τη ρίψη μολότοφ ένα αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ άλλα δύο αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Πηγή: ertnews.gr