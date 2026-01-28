Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η δημόσια τοποθέτηση του Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που έφερε βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο μικρός Γιαννάκης, που εδώ και χρόνια αποτελεί σύμβολο αγάπης και αυθεντικού πάθους για το ποδόσφαιρο και έχει αγκαλιαστεί από φιλάθλους σε ολόκληρη τη χώρα, αυτή τη φορά επέλεξε να μιλήσει με λόγια βαθιάς οδύνης.

Εμφανώς συγκινημένος, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και σε όλους τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά», τονίζοντας ότι ο πόνος είναι συλλογικός και πως, ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, κανείς δεν μένει μόνος.

Το μήνυμα του μικρού Γιαννάκη:

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα, είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».





Πηγή: Πρώτο Θέμα