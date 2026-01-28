Με νέα, αποκαλυπτικά στοιχεία να βαραίνουν τη δικογραφία για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τρίκαλα, οι εξελίξεις γύρω από το εργοστάσιο της «Βιολάντα» είναι καταιγιστικές.

Σήμερα οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες –ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας– την ώρα που στο φως της δημοσιότητας έρχεται φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου, την οποία αποκάλυψε η ΕΡΤ.

Η εικόνα αποτυπώνει τη διάτρηση στις σωληνώσεις στο υπόγειο του εργοστασίου, εκεί όπου, σύμφωνα με τις αρχές και τους πραγματογνώμονες, ξεκίνησε η αλυσιδωτή καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Καταθέσεις για έντονη οσμή αερίου, καταγγελίες που –όπως υποστηρίζεται– αγνοήθηκαν, και βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έκρηξη συνθέτουν το σκηνικό μιας υπόθεσης που συγκλονίζει τη χώρα και αναζητά πλέον απαντήσεις στη Δικαιοσύνη.

Τι έδειξε η αυτοψία στο σημείο

Συγκεκριμένα, κατά την αυτοψία στον χώρο της έκρηξης βρέθηκε διάτρηση, τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης στους φούρνους της βιομηχανίας. Η τρύπα εντοπίστηκε στον υπόγειο χώρο που φαίνεται πως αποτέλεσε την εστία της έκρηξης.

Για τον λόγο αυτό βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά αδικήματα ο ιδιοκτήτης ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου που συνελήφθησαν νωρίτερα την Τρίτη.

Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Η ανακοίνωση του εργοστασίου «Βιολάντα» μετά τις συλλήψεις

«Συνεργαζόμαστε με αρμόδιες αρχές» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και ακόμα δύο στελεχών της για τη φωτιά που ξέσπασε με αποτέλεσμα το θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

«Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας», αναφέρει η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων.

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στη δικογραφία καταθέσεις για οσμή αερίου

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Άθικτες οι δεξαμενές προπανίου

Η αστυνομία ερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε οσμή γκαζιού. Ωστόσο οι δεξαμενές προπανίου που λειτουργούν τους φούρνους βρέθηκαν άθικτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία, δείχνουν διαρροή προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο διανομής και από το σημείο αυτό το αέριο φαίνεται πως συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο όπου προκλήθηκε η έκρηξη.

Παράλληλα, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό να προκλήθηκε και δεύτερη έκρηξη από τη σκόνη των αλεύρων που υπήρχαν στο χώρο.

Την ίδια ώρα, «κλειδί» θεωρούνται οι καταθέσεις όσων βρίσκονταν στο εργοστάσιο τη μοιραία βάρδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας της επιχείρησης.

Παράλληλα, θα καταθέσουν και όσοι εργαζόμενοι επρόκειτο να δουλέψουν εκείνη τη μοιραία νύχτα στο εργοστάσιο, αλλά δεν το έκαναν με εντολή διευθυντή, διότι είχε προηγηθεί η εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας και τους άφησε για να ξεκουραστούν.

Μητέρες με παιδιά στη μοιραία βάρδια

Η απανθρακωμένη σορός και της πέμπτης άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε την Τρίτη (27/01/26) το πρωί, δίπλα στις άλλες τέσσερις.

Οι πέντε άτυχες γυναίκες που απανθρακώθηκαν μέσα στο εργοστάσιο, ήταν τέσσερις μητέρες και μία γιαγιά, που είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια, έτσι ώστε να έχουν ελεύθερες τις πρωινές ώρες για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.

Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης.

«Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα.

«Ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Όταν έγινε η έκρηξη, στη βάρδια προβλέπονταν 30 άτομα. Λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας μόλις το προηγούμενο βράδυ, ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, CNN