Δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σχηματίζεται από την Πυροσβεστική σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.





Ειδικότερα, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Οι συλληφθέντες απολογούνται από το απόγεμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, κρατούνται και θα οδηγηθούν την Τετάρτη στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.



Πηγή: skai.gr