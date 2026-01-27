Συνελήφθησαν σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος ασφαλείας του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία απο αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Σήμερα άρχισαν οι καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου. Οι πραγματογνώμονες θεωρούν τη διαρροή προπανίου ως την πιθανότερη αιτία της τραγωδίας. Η βίαιη ανάφλεξη-έκρηξη έγινε στους φούρνους του εργοστασίου, οι οποίοι λειτουργούν με προπάνιο.

Η διοίκηση της «Βιολάντα» ανακοίνωσε νωρίτερα πως αναλαμβάνει «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι για την αδειαοδότηση του εργοστασίου ευθύνη έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης στα Τρίκαλα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι το εργοστάσιο δεν χρειάζεται να περιμένει ειδική άδεια για να λειτουργήσει και πως λειτουργεί με το σύστημα της «γνωστοποίησης», δηλαδή η εταιρεία απλώς δηλώνει ότι ξεκινά ή λειτουργεί, αντί να περιμένει έγκριση από πριν και οι έλεγχοι γίνονται μετά, όχι πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Δηλαδή πρώτα δηλώνεται η λειτουργία και στη συνέχεια οι αρχές ελέγχουν αν όλα είναι νόμιμα. «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

