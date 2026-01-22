Άλλη μια γυναίκα σώθηκε χθες την τελευταία στιγμή στην Άνω Γλυφάδα, πριν παρασυρθεί από τον ορμητικό χείμαρρο όπως η άτυχη 57χρονη που εγκλωβίστηκε κάτω από αμάξι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Forecast Weather Greece, μια γυναίκα επιχειρεί να περάσει το δρόμο που έχει μετατραπεί σε χείμαρρο, χάνει την ισορροπία της και παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Την τελευταία στιγμή η γυναίκα διασώθηκε από δύο άντρες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους έσπεύσαν κοντά της, την σήκωσαν και την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, μάλιστα, τόσο μεγάλη η ορμή του νερού, που οι δύο άνδρες χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην παρασυρθούν και οι ίδιοι από τα ορμητικά νερά.

😱🙏Άλλο ένα αδιανόητο σκηνικό στην Άνω Γλυφάδα γυναίκα πάει να περάσει με τα πόδια τον χείμαρρο και την τελευταία στιγμή την σώνουν οι δύο άντρες οι οποίοι έπεσαν στο χείμαρρο με κίνδυνο τη ζωή τους και την έπιασαν από τα χέρια πριν την παρασύρει ο χείμαρρος .



Βίντεο : Lina pic.twitter.com/PfnNsNS7hw — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 21, 2026

😱Τρομακτική ή κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα .



🙏 βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει ή Άνω Γλυφάδα pic.twitter.com/fZoapIOrJZ — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 21, 2026

Πηγή: ΕΡΤ