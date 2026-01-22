Άλλη μια γυναίκα σώθηκε χθες την τελευταία στιγμή στην Άνω Γλυφάδα, πριν παρασυρθεί από τον ορμητικό χείμαρρο όπως η άτυχη 57χρονη που εγκλωβίστηκε κάτω από αμάξι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Forecast Weather Greece, μια γυναίκα επιχειρεί να περάσει το δρόμο που έχει μετατραπεί σε χείμαρρο, χάνει την ισορροπία της και παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Την τελευταία στιγμή η γυναίκα διασώθηκε από δύο άντρες, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους έσπεύσαν κοντά της, την σήκωσαν και την οδήγησαν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, μάλιστα, τόσο μεγάλη η ορμή του νερού, που οι δύο άνδρες χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην παρασυρθούν και οι ίδιοι από τα ορμητικά νερά.

 

 

 

Πηγή: ΕΡΤ