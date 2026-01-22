Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της κακοκαιρίας που έπληξε χθες, Τετάρτη, την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης μία γυναίκα 56 χρονών η οποία κινείτο πεζή σε περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες οχήματος που παρασύρθηκε από τον χείμαρρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, προκειμένου να απεγκλωβίσει τη γυναίκα, ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Νωρίτερα, ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν μέσω της κακοκαιρίας, στο Παράλιο Άστρος, όταν παρασύρθηκε από κύμα στην προσπάθειά του να δέσει σκάφη. Ο λιμενικός έκανε πεζή περιπολία στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους, μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος. Την ώρα που γινόταν προσπάθεια πρόσδεσης σκαφών σε σημείο του λιμανιού, ένα ισχυρό κύμα παρέσυρε τον 53χρονο, με συνέπεια να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.

Παράλληλά, οι σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν αργά το απόγευμα την Αττική δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα κυρίως στα νότια προάστια με την πυροσβεστική να δέχεται εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια ενώ πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έμειναν χωρίς ρεύμα για κάποιο διάστημα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ