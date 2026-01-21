Η κακοκαιρία χτυπά τη Ελλάδα με σφοδρότητα, βυθίζοντας την σε ένα σκηνικό έντασης και ανησυχίας. Ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και απότομη πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, δοκιμάζοντας τις αντοχές πολιτών και υποδομών.

Δρόμοι μετατρέπονται σε χειμάρρους, η καθημερινότητα παραλύει και οι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή συναγερμό, προσπαθώντας να περιορίσουν τις συνέπειες ενός φαινομένου που δείχνει τα δόντια του.

Στην Αττική, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική. Η πρωτεύουσα ασφυκτιά κάτω από τον όγκο του νερού, με κυκλοφοριακά προβλήματα, καθυστερήσεις και εικόνες που θυμίζουν άλλες, πιο σκοτεινές στιγμές. Γειτονιές παλεύουν με τη συσσώρευση υδάτων, οδηγοί εγκλωβίζονται στην κίνηση και οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των φαινομένων.

Η κακοκαιρία δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού· υπενθυμίζει με τον πιο ωμό τρόπο πόσο ευάλωτο παραμένει το αστικό τοπίο απέναντι στη μανία της φύσης.

Το μήνυμα είναι σαφές: προσοχή, υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιμένουν, η χώρα μετρά τις αντοχές της και περιμένει να κοπάσει η θύελλα, ελπίζοντας αυτή τη φορά οι πληγές να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.

Δείτε πιο κάτω:

❗ Βρέχει ασταμάτητα στην Αττική, με τον Ιλισσό να έχει φουσκώσει επικίνδυνα και τη στάθμη του να έχει φτάσει σε οριακό σημείο.



◾ Την ίδια ώρα η ισχυρή βροχή έχει μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ενώ στην περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να… pic.twitter.com/RETU5cT8p8 — iefimerida (@iefimerida) January 21, 2026

Συνολικά 603 κλήσεις έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής από χθες το πρωί έως και σήμερα στις 18.00, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής σήμερα 21 Ιανουαρίου 2026 και από ώρα 07:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 64 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 52 κοπές δέντρων και 7 αντλήσεις υδάτων.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 146 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 110 κοπές δέντρων, 23 αφαιρέσεις αντικειμένων και μία άντληση υδάτων.

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία άντληση υδάτων.