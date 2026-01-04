Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Κυριακής η αποκατάσταση του μπλακ άουτ που έχει προκληθεί από τις 09.30 το πρωί στα αεροδρόμια όλης της χώρας, όπου καθηλώθηκαν πτήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις αεροπλάνων και χιλιάδες επιβάτες να εγκλωβίζονται.

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ξεκίνησε η αποκατάσταση του ζητήματος κι έτσι πραγματοποιούνται εκ νέου ορισμένες απογειώσεις και προσγειώσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αυτή την ώρα εξυπηρετούνται μέχρι 35 αναχωρήσεις κι αφίξεις από τα ελληνικά αεροδρόμια και μερικώς η διερχόμενη κυκλοφορία σε τρεις τομείς.

Όπως επισημαίνεται, το τεχνικό θέμα, το μέγεθος του οποίου αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, συνεχίζει να είναι υπό διερεύνηση. Αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει εκδοθεί ΝΟΤΑΜ.

«Η διαχείριση της αποκατάστασης των συχνοτήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών συνεχίζεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, ενώ επιχειρησιακά η υπηρεσία συντονίζεται με το Eurocontrol», σημειώνεται χαρακτηριστικά.





Το πρόβλημα έχει σχέση με τα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των Κέντρων Ελέγχου, με συνέπεια να κλείσει το FIR Αθηνών.

Το τεχνικό πρόβλημα επηρέασε το σύνολο των πτήσεων από και προς την Ελλάδα, με αγώνα δρόμου για την αποκατάστασή του.

Οχτώ αναχωρήσεις στο σημείο κράτησης της Αθήνας γύρισαν σε θέσεις στάθμευσης, τρεις αφίξεις για το Ελ. Βενιζέλος πήγαν σε άλλα αεροδρόμια, τέσσερις αναχωρήσεις ακυρώθηκαν και συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν.

Επιτράπηκε να φεύγουν πτήσεις προς βορρά, ανατολή και νότο, ανά 4 λεπτά, χωρίς να παίζει ρόλο το μέγεθος ή ο τύπος του αεροσκάφους.

Τι ανέφερε η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας



Νωρίτερα, η επίσημη ανακοίνωση από ΥΠΑ ανέφερε ότι «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών, αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς».





«Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια.

Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις», κατέληγε η ίδια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ



«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Και προσθέτει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης.».

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες σε Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα



Την ίδια ώρα, σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες, δεκάδες επιβάτες που ήταν να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά τελικά δεν ταξίδεψαν λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου πιο συγκεκριμένα έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες μέχρι στιγμής τριών πτήσεων και πιο συγκεκριμένα δύο πτήσεων εσωτερικού και μίας πτήσης για το εξωτερικό.

Πάντως όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή, την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκτέλεση των πτήσεων τους.

Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις παρουσιάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά, επακόλουθο του προβλήματος που κεντρικά έχει παρουσιαστεί στις ραδιοσυχνότητες οι οποίες βοηθούν τον προγραμματισμό και την κίνηση των αεροσκαφών στο FIR Αθηνών. Οι πτήσεις προς Αθήνα παρουσιάζουν καθυστέρηση, ακολουθώντας την αναστολή των πτήσεων όπως έχει εξαγγελθεί από την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία, προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν πραγματοποιούνται.

Στο αεροδρόμιο «Βασιλεύς Πύρρος» των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-MPE ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμη το θα γίνει την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας», η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.



Διαβάστε επίσης: Γολγοθάς σε πτήση Βερολίνο-Πάφος: Πάνω από 100 Κύπριοι εγκλωβισμένοι (VID)





Πηγή: cnn.gr