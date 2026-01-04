Απίστευτη ταλαιπωρία, σύμφωνα με το Pafos Press, βιώνουν από χθες αρκετοί επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από το Βερολίνο με προορισμό την Πάφο με την κατάσταση να αγγίζει πλέον τα όρια της εξάντλησης και της αγανάκτησης με την πτήση της Ryanair FR353 (η οποία μετά την ταλαιπωρία και τα όσα πιο κάτω θα διαβάσετε έγινε 353Α).

Η πτήση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 20:05 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, με τους επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι μέχρι τις 13:30 μ.μ στο αεροδρόμιο και μάλιστα επί ώρες μέσα στο ίδιο το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη από την Πάφο, ο οποίος βρίσκεται στην πτήση, οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο από τις 10 το βράδυ, χωρίς να τους δοθεί ξεκάθαρη ενημέρωση για το τι ακολουθεί. Ακολούθησε ένα αλαλούμ ανακοινώσεων, καθυστερήσεων και αντιφάσεων, με την πτήση να ακυρώνεται, να επαναπρογραμματίζεται και τελικά να μην απογειώνεται ποτέ.





Αρχικά, όπως αναφέρεται, δόθηκε άδεια προσγείωσης από τον πύργο ελέγχου γύρω στις 10:30 το βράδυ, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι το αεροδρόμιο δεν επέτρεπε απογειώσεις από τις 11:30 μέχρι τις 5:30 τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα η πτήση να «παγώσει» εκ νέου.

Το πρωί, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν, χωρίς φαγητό, σε χώρο παραλαβής αποσκευών, για να ενημερωθούν αργότερα ότι πρέπει να εκκενώσουν και αυτόν τον χώρο του αεροδρομίου γιατί σχόλασε το προσωπικό της εταιρείας. Νέα ενημέρωση δόθηκε στις 6 το πρωί για αναχώρηση στις 10, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες.

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι τις 10:30 το πρωί οι επιβάτες βρίσκονταν ξανά μέσα στο αεροπλάνο για περισσότερες από τρεις ώρες, χωρίς φαγητό, χωρίς σαφή πληροφόρηση και – το πιο ανησυχητικό, χωρίς κανέναν εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας να βρίσκεται στο σημείο για να τους ενημερώσει επίσημα για το τι συμβαίνει.

Στην πτήση επιβαίνουν κυρίως Κύπριοι, οικογένειες που ταξίδεψαν στη Γερμανία για τις διακοπές των εορτών, ανάμεσά τους και οικογένειες με μικρά παιδιά, οι οποίες βιώνουν συνθήκες ακραίας ταλαιπωρίας, έντασης και ψυχολογικής πίεσης.

«Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο επιβάτης, περιγράφοντας μια κατάσταση πλήρους αβεβαιότητας, με τους ταξιδιώτες να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι και χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη.

Ενδεικτικό είναι και το μήνυμα που ακολουθεί.





