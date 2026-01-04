Ξεκινά η μερική αποκατάσταση στο FIR Αθηνών, και ήδη ξεκινούν κάποιες πρώτες προσγειώσεις και αναχωρήσεις. Δεν θα εκτελεστεί αμέσως το πρόγραμμα των πτήσεων, αλλά σταδιακά. Παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση από τον τεχνικό ανάδοχο του συστήματος και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε μπλακ άουτ στον ελληνικό εναέριο χώρο.





Η εικόνα του FIR Αθηνών στις 13.14:







Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο αεροδρόμιο της Αθήνας:

• 8 αεροπλάνα που ήταν έτοιμα να φύγουν δεν μπόρεσαν τελικά να απογειωθούν και επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης.

• 3 αεροπλάνα που θα προσγειώνονταν στην Αθήνα αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα αεροδρόμια, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να προσγειωθούν εδώ.

• 4 πτήσεις ακυρώθηκαν εντελώς.

• Συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, κυρίως επειδή τους δόθηκε συγκεκριμένη ώρα απογείωσης από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση:

• Επιτράπηκε να φεύγουν πτήσεις προς βορρά, ανατολή και νότο,

• ανά 4 λεπτά, χωρίς να παίζει ρόλο το μέγεθος ή ο τύπος του αεροσκάφους.

Οι πτήσεις που επηρεάζονται και η καραμπόλα καθυστερήσεων που αναμένεται





Τις πτήσεις στο εσωτερικό αλλά και όσες είναι προγραμματισμένες από το εξωτερικό μέσα στην ημέρα επηρεάζει το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες με τα προβλήματα στις ραδιοσυχνότητες με αποτέλεσμα την καθήλωση των αεροσκαφών στα ελληνικά αεροδρόμια από σήμερα το πρωί.

Οι εκδρομείς των εορτών στα μεγάλα αεροδρόμια του εξωτερικού θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι σήμερα για μεγάλες καθυστερήσεις στην επιστροφή τους δεδομένου ότι ακόμη κι αν απογειωθεί -με μεγάλη καθυστέρηση- ένα αεροσκάφος από την Ελλάδα θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να μεταβεί στον προορισμό του εξωτερικού ώστε να αναχωρήσει στη συνέχεια για την επιστροφή του. Επισημαίνεται εδώ ότι ειδικά φέτος και λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων ήταν αυξημένος ο αριθμός των Ελλήνων που ταξίδεψαν αεροπορικώς ακόμη και με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εντός κι εκτός Ελλάδος.

Τώρα και με το δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ πυκνή όσον αφορά κυρίως τις αφίξεις, πληροφορίες από τις αεροπορικές ανέφεραν ότι καταβάλλονται προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον επαναπρογραμματισμό των πτήσεων μέσα στην ημέρα. Όμως, το γεγονός ότι δεν είναι εφικτές οι αναχωρήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.ο.κ., έχει αντίκτυπο τόσο στις πτήσεις εντός της χώρας όσο και εκτός στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μέσα στην ημέρα από αεροδρόμια του εξωτερικού για τις επιστροφές των εκδρομέων. Το εγχείρημα του επαναπρογραμματισμού καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη ακριβής ενημέρωση για την αποκατάσταση του προβλήματος.





Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της πρίν από λίγο ότι «κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά η σημερινή, ημέρα Κυριακή, είναι από εκείνες με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση των εορτών, ειδικά στα αεροδρόμια των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι επιστρέφουν αρκετοί εκδρομείς από το εξωτερικό λόγω της λήξης των αδειών.

Στην όποια περίπτωση, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το αεροδρόμιο ή την εταιρεία με την οποία έχουν προγραμματισμένη πτήση πριν μεταβούν στα αεροδρόμια.





Διαβάστε επίσης: Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Ποιες κυπριακές πτήσεις επηρεάζονται





Πηγή: Πρώτο Θέμα







