Ανασύρθηκαν οι σοροί και των τεσσάρων ορειβατών που βρήκαν τον θάνατο, στα Βαρδούσια, γράφοντας τον επίλογο της τραγωδίας. Η επιχείρηση της ανάσυρσης ολοκληρώθηκε με τη την χρήση ειδικών ιμάντων από ελικόπτερο, καθώς η προσέγγιση από το έδαφος δεν ήταν εφικτή. Η περιοχή είναι καλυμμένη με φρέσκο χιόνι, και η διαδικασία απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή.

Οι σοροί, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας με το ελικόπτερο όπου στην συνέχεια, παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για περιστατικό που αφορούσε τον εντοπισμό τριών ατόμων στην ευρύτερη ορεινή περιοχή κοντά στον οικισμό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας.

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο, με τη συμμετοχή 30 πυροσβεστών από την Αμφισσα, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, καθώς και τις Ορειβατικές Ομάδες Ερευνας και Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Στην επιχείρηση συνέδραμαν ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., στο πλαίσιο υποστήριξης της ΕΛ.ΑΣ.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους -τρεις άνδρες και μία γυναίκα- σε δυσπρόσιτη τοποθεσία. Μεταφέρθηκαν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, διακομίστηκαν στη θέση «Κίρρα» στην Ιτέα, όπου τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

