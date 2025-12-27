Συγκλονίζουν οι νεότερες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση των τεσσάρων ορειβατών που είχαν χαθεί στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας και αναζητούνταν επί δύο εικοσιτετράωρα, πριν τελικά εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες, οι ορειβάτες καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα σε μικρή απόσταση από την κορυφή του βουνού, εξέλιξη που επιβεβαιώνει το βασικό σενάριο που είχαν εξαρχής εκτιμήσει οι ομάδες διάσωσης.

Το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό χαρακτηρίζεται από έντονα επικίνδυνο ανάγλυφο, με απότομες διαβάσεις και κάθετες πλαγιές. Όπως επισημαίνουν έμπειροι ορειβάτες και διασώστες, σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού ακόμη και ένας ελάχιστος θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη χιονολίσθηση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι τέσσερις άνδρες παρασύρθηκαν αιφνιδιαστικά από τη χιονοστιβάδα. Εντοπίστηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι σε πολύ μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον, σχεδόν αγκαλιασμένοι, γεγονός που μαρτυρά πως δεν είχαν τον χρόνο να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν από το σημείο.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη τα οποία χάνονταν απότομα, ένα στοιχείο που από την αρχή ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός άλλαξε εξαιτίας υψομετρικών και μορφολογικών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι ένας από τους ορειβάτες γνώριζε πολύ καλά τη διαδρομή, καθώς τα τελευταία χρόνια διέμενε στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε τακτικά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς συνεχίζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια όρη. Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Επίσης εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών, ενώ λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό. Καταφύγια είναι δυο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες δεν είναι εκεί».

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας άλλος ορειβάτης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Ο Δημήτρης Ραβάνης, φίλος των ορειβατών, υποστήριξε: «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε στο βουνό για να κάνουμε μια έρευνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι».

Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Ο Ιωάννης Γεωργάκος, μέλος του ορειβατικού συλλόγου χιονοδρόμων Αράχωβας, δήλωσε, από την πλευρά τους: «Τα Χριστούγεννα είχε σφοδρή καταιγίδα, μπορεί να έχουν βρει κάποια σπηλιά για να προστατευθούν και μακάρι να είναι έτσι για να τους βρούμε ζωντανούς».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ ενώ από το πρωί drone χτένιζε από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω στην ορεινή Φθιώτιδα, στην περιοχή του Αθανάσιος Διάκος, για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών, καθώς στην επιχείρηση εντάχθηκαν επιπλέον δυνάμεις, με την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας να επιχειρούν στο πεδίο, μαζί με τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία.

Οι ομάδες ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνταν σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες είχαν ήδη φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων και συνέχιζαν τις έρευνες.

Παράλληλα, οι διασώστες εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς στο σημείο υπήρχε χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, μια συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε τέτοιο ανάγλυφο.

Να σημειωθεί ότι οι τρεις ορειβάτες ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, ενώ η διαδρομή τους ήταν γνώριμη, γεγονός που προβλημάτιζε ιδιαίτερα τους διασώστες.

Η περιοχή στα Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη, ακόμα και από τους πιο έμπειρους.

Να σημειωθεί επίσης ότι έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στα δύο καταφύγια της περιοχής, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος των ορειβατών.

Οι ειδικοί επισήμαναν ότι, με δεδομένες τις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο περνούσαν οι ώρες, μειώνονταν οι πιθανότητες εντοπισμού τους εν ζωή.

