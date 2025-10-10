Σοκ έχει προκαλέσει στην Τρίπολη το βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και καταγράφει τη στιγμή της άγριας συμπλοκής μεταξύ δύο μαθητών, μόλις 12 και 13 ετών, έξω από σχολείο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ενός παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι τσακώθηκαν την ώρα που αποχωρούσαν από το σχολείο. Ο καβγάς εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη συμπλοκή, με τον έναν μαθητή να βγάζει μαχαίρι και να επιτίθεται στον συμμαθητή του. Το βίντεο που δημοσίευσε το Star δείχνει τον τραυματισμένο 12χρονο να φωνάζει έντρομος: «Βοήθεια! Τι κάνεις;», την ώρα που προσπαθεί να ξεφύγει από τον δράστη.

Ο πατέρας του 12χρονου, μιλώντας στην κάμερα, περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις στιγμές τρόμου που έζησε το παιδί του. «Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο να του τρυπήσει την καρωτίδα, στο χιλιοστό γλίτωσε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα, και στο πλάι, και στον ώμο. Το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να τον χτυπάει», ανέφερε συγκλονισμένος, προσθέτοντας ότι ο γιος του βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο ζητώντας βοήθεια.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 13χρονου υποστήριξε ότι η κατάσταση ξέφυγε και πως «το μαχαίρι χρησιμοποιήθηκε και από τα δύο παιδιά, πρώτα από τον έναν και μετά από τον άλλον».

Και οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Ο 13χρονος φέρει ελαφρύ τραύμα στο χέρι, ενώ ο 12χρονος, λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη στον αυχένα και τον ώμο, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα.

Διαβάστε επίσης: Φορείο με ηλικιωμένη έπεσε από ασθενοφόρο στον δρόμο στην Αλεξανδρούπολη

Η Αστυνομία Τρίπολης έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του σοκαριστικού περιστατικού που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Πηγή: ΣΚΑΙ